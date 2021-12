Gasparri innamorato Tifa Cav ma spiega perché al Colle ci va Draghi forse

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Affettuosamente tuo… Il senatore Maurizio(Forza Italia) dichiara: “Noi abbiamo il nostro candidato, che poi non è candidato ufficialmente ma è candidato lo stesso. Il Cavaliere è tonico e giustamente si vede bene come presidente. Io emotivamente, sentimentalmente, affettivamente sono con lui comunque si prospetti la cosa, quindi per noi l’opzione numero uno resta quella, però per la verità abbiamo anche un’opzione numero due. Sai qual è? Berlusconi. E abbiamo anche la numero tre: Berlusconi. Come si vede abbiamo varie opzioni ma nessuna subordinata. E chi dice che non ce la fa è uno iettatore. Però il centrodestra, dopo i Prodi e i Fanfani fregati dai franchi tiratori, deve stare più attento ai 450 voti che già conta sulla carta piuttosto che alla cinquantina di voti che manca per arrivare al quorum. Quindi è un terno al lotto pieno di incognite. E temo anche ...