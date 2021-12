Gas | Cingolani | «Valutiamo aumento della produzione italiana riattivando giacimenti chiusi»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il prezzo del gas continua ad aumentare in tutta Europa e sul tema oggi ha parlato il ministroTransizione ecologica, Roberto, in audizione sul caro energia davanti alle Commissioni...

Advertising

Greenpeace_ITA : Possibile intesa sul PiTESAI: le Regioni sono pronte a consegnare i propri territori alle industrie fossili, diment… - frecciavallone : @ilmessaggeroit Spero che stiate contemporaneamente studiando un modo per clonare il pianeta?? #Cingolani #CingolEni #gas - dukana2 : RT @dorsogna: Cingolani e Franceschini approvano nuova centrale a gas a Monfalcone (Gorizia) a 300mt dalle case. Emissioni di nitrati, ammo… - Brigante1959 : RT @dorsogna: Cingolani e Franceschini a riempire l'Italia di fossili. Ecco qui, comune di Venezia appena approvata. Si passa dal carbone a… - dukana2 : RT @dorsogna: Cingolani e Franceschini a riempire l'Italia di fossili. Ecco qui, comune di Venezia appena approvata. Si passa dal carbone a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gas Cingolani

'Verifichiamo - ha aggiunto- come aumentare la quota di produzione nazionale del, a parità di consumi interni, riducendo le importazioni. Non si tratta di trivellare di più, ma di ...... n.d.r.) non è chiaro che questo aumento del prezzo delsia contingente, e che possa rientrare ... Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto, durante un'audizione ...MILANO (Reuters) - Alcuni Paesi del nord Europa potrebbero avere molti problemi con le forniture di gas nel caso di un inverno rigido a causa dei bassi livelli di riempimento dei loro sistemi di stocc ...Il prezzo del gas continua ad aumentare in tutta Europa e sul tema oggi ha parlato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione sul caro energia davanti alle ...