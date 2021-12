Garanzia Giovani, 63 tirocini al Comune di Benevento per soggetti svantaggiato o disabili (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si rende noto che il Comune di Benevento ha aderito alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania (Ente promotore convenzionato: Mestieri Campania U.O. di Benevento) prevedendo l’attivazione di 63 tirocini extracurricula, di cui 40 per soggetti svantaggiati (Regolamento regionale 7 maggio 2018 e Legge 68/99 art. 18) e 23 per soggetti disabili (legge 68/99). La durata del tirocinio è di 12 mesi e le proposte di tirocinio sono state pubblicate sul sito di Cliclavoro Campania (www.cliclavoro.lavorocampania.it). La procedura per candidarsi, entro il 5 febbraio 2022, è la seguente: – possesso SPID per accedere al sito; – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si rende noto che ildiha aderito alla seconda fase di attuazione del PianoCampania (Ente promotore convenzionato: Mestieri Campania U.O. di) prevedendo l’attivazione di 63extracurricula, di cui 40 persvantaggiati (Regolamento regionale 7 maggio 2018 e Legge 68/99 art. 18) e 23 per(legge 68/99). La durata delo è di 12 mesi e le proposte dio sono state pubblicate sul sito di Cliclavoro Campania (www.cliclavoro.lavorocampania.it). La procedura per candidarsi, entro il 5 febbraio 2022, è la seguente: – possesso SPID per accedere al sito; – ...

