Gambero Rosso premia Citterio: Il suo poké alla lombarda è tra i ''mai più senza'' del 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) A base di Bresaola della Valtellina I.G.P e Petto di pollo, la variante italo – lombarda del noto piatto hawaiano ha già lasciato il segno. Gambero Rosso, la prima rivista enogastronomica in Italia, incorona il ''poké alla lombarda'', ideato dagli chef del Salumificio Citterio, come piatto ''mai più senza'' del 2021, inserendolo nelle novità e nei format che hanno maggiormente caratterizzato l'anno trascorso, tra lockdown e ripartenza. Nato solo pochi anni fa sulle spiagge delle Hawaii, il piatto è diventato in poco tempo un fenomeno mondiale, aprendo a numerose versioni e rielaborazioni. Tra queste Citterio ha proposto la sua, in due diverse versioni. La ricetta originale (riso, cubetti di pesce ...

