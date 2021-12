Fuorigrotta, non si fermano all’alt ma vengono inseguiti e bloccati: 2 arresti (I NOMI) (Di martedì 14 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato un 23enne e un 18enne bloccati dopo un inseguimento nel quartiere Fuorigrotta. I due erano in possesso di 2,3 grammi di marijuana e 570 euro. Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Mercato hanno notato due persone Leggi su 2anews (Di martedì 14 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato un 23enne e un 18ennedopo un inseguimento nel quartiere. I due erano in possesso di 2,3 grammi di marijuana e 570 euro. Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Mercato hanno notato due persone

