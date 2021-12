Francesca Del Taglia annuncia la fine della crisi con Eugenio Colombo: “Non è il momento” (Di martedì 14 dicembre 2021) Una fotografia molto romantica con Firenze sullo sfondo sgombra le ombre della separazione tra Eugenio Colombo e Francesca del Taglia. Lei su Instagram: “Non è il momento adatto”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021) Una fotografia molto romantica con Firenze sullo sfondo sgombra le ombreseparazione tradel. Lei su Instagram: “Non è iladatto”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ItalianAirForce : Congratulazioni al 1° Av. Sc. Francesca Lollobrigida, atleta dell'#AeronauticaMilitare che, nella quarta tappa di C… - Coninews : Fede ed Elena insieme sul podio di St. Moritz! ???? Undicesima doppietta azzurra in Coppa del Mondo e una prova maiu… - Mov5Stelle : Queste le figure proposte da @GiuseppeConteIT per il Comitato per le politiche giovanili: @BaldinoVittoria (coordin… - king_del_trash : A Miriana hanno dato il compito di fare l'antagonista di Soleil ma da sola non ce la fa. Da buon pastore aveva crea… - auroraa________ : RT @Gioia11625035: Francesca : siete i più belli del mondo, per gli altri non c'è storia (riferito a Manuel e Lulù) La bocca della verità… -