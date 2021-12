Francesca Cipriani si ritira dal Grande Fratello Vip per problemi di salute (Di martedì 14 dicembre 2021) Francesca Cipriani si è ritirata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Messa davanti alla scelta ‘restare o andare’, la Pupa ha deciso di lasciare il gioco motivando il perché con dei problemi di salute. Francesca ha deciso di non continuare il suo percorso all’interno della Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/rOMVFSheKW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021 “Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro ... Leggi su biccy (Di martedì 14 dicembre 2021)si èta dalla Casa delVip. Messa davanti alla scelta ‘restare o andare’, la Pupa ha deciso di lasciare il gioco motivando il perché con deidiha deciso di non continuare il suo percorso all’interno della Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/rOMVFSheKW —(@) December 13, 2021 “Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho deidi. Ho deifisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro ...

