Francesca Cipriani lascia il Grande Fratello Vip (Di martedì 14 dicembre 2021) Francesca Cipriani - GFVIP Non è stata soltanto l’espulsione di Alex Belli a caratterizzare la ventisettesima puntata di Grande Fratello Vip 6. Nella diretta odierna, Alfonso Signorini “ha perso” infatti anche Francesca Cipriani, che non ha accettato il prolungamento del programma, svelando di avere dei problemi di salute. “Alfonso io ti rispondo no. La mia risposta è no. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici e ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Purtroppo è da agosto. Sono entrata che ero anche titubante, ma ancora purtroppo ci sono dei momenti che non sto bene e quindi devo andare a farmi controllare, ahimè“ ha comunicato Francesca a Signorini alla domanda se accettava o meno di tentare di restare ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 dicembre 2021)- GFVIP Non è stata soltanto l’espulsione di Alex Belli a caratterizzare la ventisettesima puntata diVip 6. Nella diretta odierna, Alfonso Signorini “ha perso” infatti anche, che non ha accettato il prolungamento del programma, svelando di avere dei problemi di salute. “Alfonso io ti rispondo no. La mia risposta è no. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici e ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Purtroppo è da agosto. Sono entrata che ero anche titubante, ma ancora purtroppo ci sono dei momenti che non sto bene e quindi devo andare a farmi controllare, ahimè“ ha comunicatoa Signorini alla domanda se accettava o meno di tentare di restare ...

Advertising

_matth25_ : RT @divanomat: pensando a cosa non sarebbe stata la prossima puntata di live non è la d’urso con alex e delia contro le cinque agguerritiss… - takemeloujs : RT @Maria25760009: IL THE BEST DI FRANCESCA CIPRIANI STO PIANGENDO ALFONSO #GFVIP - _matth25_ : RT @divanomat: comunque a francesca cipriani va di diritto il premio matilde brandi dell’anno perché sono già suoi i video più virali dell’… - Topina2017 : RT @GiorgioWWE: Francesca Cipriani ha scelto di abbandonare la casa, non ce la faccio ???? #GFVIP - lucia61737049 : RT @RickyPalazzolo: Francesca Cipriani è l'esempio di quanto un reality come il #gfvip possa essere utile ad un talent per posizionarsi o r… -