Francesca Cipriani è l’unica vippona a dire addio al GF VIP 6: i motivi (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 13 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha chiesto solo ad alcuni concorrenti che cosa hanno deciso di fare. Ovviamente, gli altri, saranno chiamati a prendere la decisione tra la puntata di venerdì di questa settimana e forse anche lunedì. Hanno accettato di continuare il gioco, in alcuni casi, per un ‘altra manciata di giorni, prima di lasciare la casa in vista del Natale. Nella puntata di ieri sera, la sola a salutare tutti gli altri, è stata Francesca Cipriani. L’ex pupa già da settimane manifestava la sua volontà di andare via ma con i suoi compagni, almeno davanti alle telecamere, non aveva mai accennato ai problemi di salute di cui ha parlato anche ieri in diretta. Francesca invece si era detta stanca delle solite dinamiche, del fatto che si parlasse sempre di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 13 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha chiesto solo ad alcuni concorrenti che cosa hanno deciso di fare. Ovviamente, gli altri, saranno chiamati a prendere la decisione tra la puntata di venerdì di questa settimana e forse anche lunedì. Hanno accettato di continuare il gioco, in alcuni casi, per un ‘altra manciata di giorni, prima di lasciare la casa in vista del Natale. Nella puntata di ieri sera, la sola a salutare tutti gli altri, è stata. L’ex pupa già da settimane manifestava la sua volontà di andare via ma con i suoi compagni, almeno davanti alle telecamere, non aveva mai accennato ai problemi di salute di cui ha parlato anche ieri intta.invece si era detta stanca delle solite dinamiche, del fatto che si parlasse sempre di ...

Luca190499 : RT @LucaVismara: Mi dispiace per Francesca Cipriani. Fievole luce di leggerezza in mezzo a tanto buio. #GFVIP - itsmc17 : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani: “grazie cittadini natalizi!” #GFVIP - itsmc17 : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani felice mani in faccia esulta - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Francesca Cipriani lascia la casa del #gfvip per problemi di salute - cgxx178 : RT @divanomat: comunque a francesca cipriani va di diritto il premio matilde brandi dell’anno perché sono già suoi i video più virali dell’… -