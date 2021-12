Francesca Cipriani abbandona la casa del GF VIP 6 (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ci sono state le prime consultazioni per capire chi tra i concorrenti, volesse continuare fino a Marzo 2022. A grande sorpresa Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare la casa: “Purtroppo ho dei problemi di salute, fisici e ho bisogno di fare dei controlli da alcuni specialisti. Ancora purtroppo ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare”. Alfonso Signorini è dispiaciutissimo, le dice: “È un grande dolore. Io ti voglio bene”. Così finisce la storia di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 6. Un abbandono che lascia un vuoto incolmabile di leggerezza, simpatia ed empatia nei confronti dei suoi compagni d’avventura. Grande amica di Giucas Casella, è stata protagonista di siparietti comici che hanno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ci sono state le prime consultazioni per capire chi tra i concorrenti, volesse continuare fino a Marzo 2022. A grande sorpresaha deciso dire la: “Purtroppo ho dei problemi di salute, fisici e ho bisogno di fare dei controlli da alcuni specialisti. Ancora purtroppo ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare”. Alfonso Signorini è dispiaciutissimo, le dice: “È un grande dolore. Io ti voglio bene”. Così finisce la storia dial Grande Fratello Vip 6. Un abbandono che lascia un vuoto incolmabile di leggerezza, simpatia ed empatia nei confronti dei suoi compagni d’avventura. Grande amica di Giucas Casella, è stata protagonista di siparietti comici che hanno ...

Advertising

Luca190499 : RT @LucaVismara: Mi dispiace per Francesca Cipriani. Fievole luce di leggerezza in mezzo a tanto buio. #GFVIP - itsmc17 : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani: “grazie cittadini natalizi!” #GFVIP - itsmc17 : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani felice mani in faccia esulta - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Francesca Cipriani lascia la casa del #gfvip per problemi di salute - cgxx178 : RT @divanomat: comunque a francesca cipriani va di diritto il premio matilde brandi dell’anno perché sono già suoi i video più virali dell’… -