Fortnite | Come sbloccare le ricompense di Rocket League Sideswipe

Per celebrare il lancio di Rocket League Sideswipe, Epic Games offre la possibilità di sbloccare nuove ricompense gratis per Fortnite, semplicemente completando alcune sfide all'interno del titolo Mobile, che potete scaricare GRATIS su Android e iOS. Come sbloccare le nuove ricompense di Rocket League per Fortnite Prima di tutto scaricate Rocket League Sideswipe dai seguenti link: Rocket League Sideswipe – Download Android Rocket League Sideswipe – Download iOS Una volta che lo avete scaricato e lanciato, assicuratevi di ...

