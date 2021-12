Forte scossa di terremoto in Indonesia | è rientrata allerta tsunami

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Èl’emessa stamani in seguito aldi magnitudo 7.1 avvenuto alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) al largo dell’isola di Flores, nella provincia dell’, Nusa Tenggara Orientale. Non sono stati al momento segnalati danni significativi o vittime dalle aree in cui è stato avvertito il sisma, secondo quanto riporta l’Afp. “Nelle località più vicine all’epicentro non ci sono stati danni”, ha detto il capo del distretto di Flores Orientale, Antonius Hubertus. Non sono stati al momento segnalati danni gravi o vittime nelle aree vicine all’epicentro, secondo quanto riporta AFP e come confermato dal capo del distretto di Flores Orientale, Antonius Hubertus. Dopo un primo allarme, il PacificWarning Center ...