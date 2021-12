Formia | persona investita sui binari | traffico ferroviario paralizzato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 dicembre 2021)– Alle 17 e 20 di oggi, 14 dicembre, ilsulla linea Roma-Napoli è stato sospeso per l’investimento di unanella tratta compresa tra Itri e. Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria insieme alle forze dell’ordine per gli accertamenti di caso. Ancora alle 19 ilrisultava ancora sospeso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di