Formazioni ufficiali Stoccarda-Bayern Monaco | Bundesliga 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ledi, match della sedicesima giornata di. Fischio d’inizio alle 18:30 di martedì 14 dicembre con le due squadre in campo per i tre punti in palio in questo turno infrasettimanale di campionato. Ecco le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.