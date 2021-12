Formazioni ufficiali Manchester City-Leeds United | Premier League 2021 2022

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ledi, sfida valevole per la diciassettesima giornata della. Ecco le sceltedei due allenatori.: Ederson, Dias, Stones, Laporte, Rodrigo, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish: Meslier, Llorente, Ayling, Firpo, Shackleton, Forshaw, Dallas, Roberts, Harrison, Raphinha, James SportFace.

Advertising

delinquentweet : #GenoaSalernitana, formazioni ufficiali ???? Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Portanova, Hernani, Galdames,… - sportface2016 : #PremierLeague | #ManchesterCityLeeds: ecco le scelte ufficiali dei due allenatori - zazoomblog : Genoa-Salernitana le formazioni ufficiali: Shevchenko sorprende tutti - #Genoa-Salernitana #formazioni - 11contro11 : #Genoa-#Salernitana, le formazioni ufficiali #SerieA #11contro11 - 11contro11 : Manchester City-Leeds, le formazioni ufficiali #LeedsUnited #ManchesterCity #Estero #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

UFFICIALIGENOA (3 - 5 - 2): Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Portanova, Hernani, Galdames, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko. SALERNITANA (3 - 5 - 2): Fiorillo; Delli ...Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara con il tabellino a partire dall'inizio dell'evento; un'ora prima troverete sul sito le. Tabellino ...Le formazioni ufficiali di Manchester City-Leeds United, sfida valevole per la diciassettesima giornata della Premier League 2021/2022.Le formazioni ufficiali di Manchester City-Leeds United, sfida valevole per la diciassettesima giornata della Premier League 2021/2022.