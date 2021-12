Formazioni ufficiali Genoa-Salernitana | Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ledimatch che mette in palio gli ottavi di finale di. Entrano nel vivo i sedicesimi di finale e la partita è in programma alle 21:00 di martedì 14 dicembre. Chi vincerà? Scopriamolo insieme con una diretta testuale nell’arco dei novanta minuti. Queste intanto le scelte di Shevchenko e Colantuono. TABELLONE OTTAVI IL PROGRAMMA COMPLETO Le: in attesa: in attesa SportFace.