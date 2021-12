Fondi Lega: pm, 'rodato sodalizio criminale, condannare Barachetti a 5 anni' (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - condannare a 5 anni di carcere Francesco Barachetti, l'imprenditore ritenuto vicino alla Lega e arrestato per peculato ed emissione di fatture false nell'inchiesta sulla vendita della sede della Lombardia film commission a Cormano. E' la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Stefano Civardi. Nella requisitoria, durata poco più di un'ora, l'accusa ricostruisce i ruoli di un "rodato sodalizio criminale" che coinvolgerebbe i due contabili Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba (già condannati con rito abbreviato rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e a 5 anni) e il commercialista Michele Scillieri (ha patteggiato 3 anni e 4 mesi). La vicenda riguarda la scelta del contraente per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) -a 5di carcere Francesco, l'imprenditore ritenuto vicino allae arrestato per peculato ed emissione di fatture false nell'inchiesta sulla vendita della sede della Lombardia film commission a Cormano. E' la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Stefano Civardi. Nella requisitoria, durata poco più di un'ora, l'accusa ricostruisce i ruoli di un "" che coinvolgerebbe i due contabili Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba (già condannati con rito abbreviato rispettivamente a 4e 4 mesi e a 5) e il commercialista Michele Scillieri (ha patteggiato 3e 4 mesi). La vicenda riguarda la scelta del contraente per la ...

Advertising

matteosalvinimi : Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene… - KettyFogliani : RT @matteosalvinimi: Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene i s… - Bianca34874951 : RT @matteosalvinimi: Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene i s… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene i s… - Monia82934578 : RT @matteosalvinimi: Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene i s… -