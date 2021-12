Fondi Lega: Lombardia film commission chiede risarcimento di quasi 1,7 mln (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi, in sede di conclusioni chiediamo come parte civile costituita, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare: il danno patrimoniale è calcolato in 565.836 euro, mentre quello non patrimoniale in euro 1.122.888". Così l'avvocato Andrea Puccio, che rappresenta la parte civile Fondazione Lombardia film commission, interviene nell'udienza del processo milanese che vede imputato l'imprenditore Francesco Barachetti. Un intervento, come quello dell'altra parte civile (Comune di Milano) che arriva dopo la richiesta di condanna a 5 anni pronunciata dal pm Stefano Civardi. L'operazione di compravendita immobiliare, oggetto di contestazione, sarebbe stata, a parere dell'accusa, lo strumento per veicolare retrocessioni in favore dell'ex presidente della Fondazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi, in sede di conclusioni chiediamo come parte civile costituita, ildei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare: il danno patrimoniale è calcolato in 565.836 euro, mentre quello non patrimoniale in euro 1.122.888". Così l'avvocato Andrea Puccio, che rappresenta la parte civile Fondazione, interviene nell'udienza del processo milanese che vede imputato l'imprenditore Francesco Barachetti. Un intervento, come quello dell'altra parte civile (Comune di Milano) che arriva dopo la richiesta di condanna a 5 anni pronunciata dal pm Stefano Civardi. L'operazione di compravendita immobiliare, oggetto di contestazione, sarebbe stata, a parere dell'accusa, lo strumento per veicolare retrocessioni in favore dell'ex presidente della Fondazione e ...

