Fondazione Open | la Giunta del Senato dà ragione a Renzi | i pm dovevano chiedere l’autorizzazione per intercettarlo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laper le immunità delha dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena che ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze sull’inchiesta relativa alla. Secondo la relazione, i magistrati di Firenze avevano inserito nel fascicolo dell’inchiesta la chat con Vincenzo Manes del 3-4 giugno 2018 quando Matteoera giàre. Quindi, secondo la parlamentare, i magistrati avrebbero dovutoprima una formale autorizzazione al. Ora che c’è il via libera della, sarà chiesto all’Aula deldi votare sul conflitto di attribuzione che coinvolge il leader di Italia viva. ...

... mentre Pd e M5S si sarebbero astenuti Matteo Renzi ha ottenuto quello che voleva: l'acquisizione di alcuni messaggi nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open che lo vede indagato per ...
La relazione della forzista Modena ha ottenuto 14 voti favorevoli con il centrodestra che ha votato insieme a Italia Viva. Due i voti contrari, quello dell'ex M5S De Falco e del senatore di Liberi e U ...
Tutti i parlamentari avrebbero votato a favore, tranne due contrari, Grasso e l'ex pentastellato Gregorio De Falco, mentre Pd e M5S si sarebbero astenuti ...