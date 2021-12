Focolaio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | scoppia la rivolta | due agenti feriti

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una sommossa è stata inscenata da un gruppo di detenuti deldi, dopo che è emersa la positività al Covid-19 di un tampone somministrato ad una persona reclusa.neldila: dueDuepenitenziari sono purtroppo rimasti. Ma non sarebbero in gravi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una sommossa è stata inscenata da un gruppo di detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo la notizia che uno di loro era risultato positivo al Covid-19: oltre a devastare la corsia della s ...