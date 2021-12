Flavio Insinna | la confessione che spiazza tutti | “Per questo motivo non ho avuto figli”

(Di martedì 14 dicembre 2021)ha voluto far sapere ilper il quale lui e Adriana Riccio, sua attuale compagna di vita, non hannonel corso degli anni.,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Radio1Rai : #Cultura Fra le tante proposte di 'Più Libri Più Liberi', fiera della piccola e media editoria in corso a Roma, un'… - infoitcultura : L’Eredità, la professoressa Ginevra Pisani lascia il programma condotto da Flavio Insinna: “Ecco… - Italia_Notizie : L’Eredità, la professoressa Ginevra Pisani lascia il programma condotto da Flavio Insinna: “Ecco perché vado via” - FQMagazineit : L’Eredità, la professoressa Ginevra Pisani lascia il programma condotto da Flavio Insinna: “Ecco perché vado via” - infoitcultura : L’Eredità, Flavio Insinna e l’addio di Ginevra: “Avventura straordinaria per lei” -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

Tra i nomi da Cavaliere spuntano quelli di Andrea Delogu,e Pippo Baudo e Myrta Merlino . 'Insomma, Fazio è uno degli esclusi anche se a suo dire lui è Cavaliere del Raschera, un ...Rai 1 ha deciso di cambiare e dare una ventata d'aria fresca al fortunato programma de 'L'Eredità', condotto da. Il pubblico è già su di giri, nessuno avrebbe mai pensato ad un ...Ginevra Pisani, storica prof della trasmissione L'eredità, lascia il programma che va in onda su Rai 1 dal 2002. Il motivo del suo addio.Puntata come sempre avvincente quella di martedì 14 dicembre de L'Eredità , il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in ...