Flavio Briatore: "La mia crazy pizza per risvegliare la Dolce vita" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Rilancerò Roma" promette il manager, annunciando l'apertura del suo ristorante proprio in via Veneto. "Ma non chiamatela pizzeria, è un brand. Sarà un posto elegante e chic". Qualche mese dopo poi toccherà al Twiga, che sarà ospitato sulla terrazza dell'hotel Bernini Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Rilancerò Roma" promette il manager, annunciando l'apertura del suo ristorante proprio in via Veneto. "Ma non chiamatela pizzeria, è un brand. Sarà un posto elegante e chic". Qualche mese dopo poi toccherà al Twiga, che sarà ospitato sulla terrazza dell'hotel Bernini

