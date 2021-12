Fisco, altro rinvio cartelle in arrivo. Si va al 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornata di lunedì si è consumata fra una serie di vorticosi incontri in seno alla maggioranza in cui si sono ovviamente intrecciati diversi temi, dalla corsa al Quirinale agli assetti politici futuri, ma soprattutto la Manovra. Si tratta ancora su diversi punti per trovare la quadra definitiva fra palazzo Chigi e i partiti, ma sembra si vada verso un nuovo (ultimo?) rinvio della riscossione delle cartelle esattoriali e verso l’eliminazione del tetto Isee per il Superbonus 110%. Eliminazione tetto Isee Via il tetto Isee da 25mila euro per poter usufruire del Superbonus 110% nel 2022 sulle abitazioni unifamiliari. C’è ampio accordo nella maggioranza sul punto, ma il governo vorrebbe contenere le spese. È così probabile che si fissi una soglia del 30% allo stato di avanzamento dei lavori per poter beneficiare dello sgravio. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornata di lunedì si è consumata fra una serie di vorticosi incontri in seno alla maggioranza in cui si sono ovviamente intrecciati diversi temi, dalla corsa al Quirinale agli assetti politici futuri, ma soprattutto la Manovra. Si tratta ancora su diversi punti per trovare la quadra definitiva fra palazzo Chigi e i partiti, ma sembra si vada verso un nuovo (ultimo?)della riscossione delleesattoriali e verso l’eliminazione del tetto Isee per il Superbonus 110%. Eliminazione tetto Isee Via il tetto Isee da 25mila euro per poter usufruire del Superbonus 110% nelsulle abitazioni unifamiliari. C’è ampio accordo nella maggioranza sul punto, ma il governo vorrebbe contenere le spese. È così probabile che si fissi una soglia del 30% allo stato di avanzamento dei lavori per poter beneficiare dello sgravio. ...

