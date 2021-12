Firenze | “Jeff Koons sposami” | imbrattata la facciata di Palazzo Strozzi che ospita la mostra dell’artista “Atto di vandalismo molto grave”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “marry me“, ovvero “”, è la grande scritta in vernice bianca che appare su due facciate diche è stata ritrovata questa mattina a. Il museo, sito nella dimora rinascimentale,dal 2 ottobre scorso fino al 30 gennaio lavivente più pagato per una sua opera intitolata Shine e che ha già superato le 100mila presenze. Ma stamattina a fare notizia è l’d’inciviltà di quello che potrebbe essere un fanche ha deciso di vandalizzare uno degli edifici storici più importanti e famosi del capoluogo toscano. Sono già stati contattati degli esperti per ripulire il bugnato delle facciate ...

... nel centro di. Una grande scritta in inglese "Koons marry me" è stata vergata con tempera bianca e non con vernice spray come ipotizzato in un primo momento, sul bugnato di due facciate ...... un grave atto di vandalismo contro uno dei simboli della storia e della cultura a. La frase fa provocatoriamente riferimento aKoons, protagonista della grande mostra in corso a Palazzo ..."Vergognose le scritte apparse questa notte su Palazzo Strozzi. La Polizia Municipale sta esaminando i filmati delle telecamere per individuare il responsabile. Sul posto è già in corso la rimozione.Vandali imbrattano la facciata di Palazzo Strozzi con la scritta "Jeff Koons sposami". I tecnici sono già al lavoro per ripulire il bugnato ...