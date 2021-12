Fiorentina | sbloccati 95 milioni per il Franchi Viola al Castellani durante i lavori

(Di martedì 14 dicembre 2021) E’ arrivato l’ok alla ristrutturazione dello stadiodi Firenze, sotto forma di un contributo di 95approvati in via definitiva dal Ministero della Cultura. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di giocare la prima partita nel “nuovo”all’inizio della stagione 2026-2027 con iche dovrebbero partire entro la fine del 2023. Ci sarebbe anche un accordo di massima con il presidente dell’Empoli Corsi per disputare alcune gare al. SportFace.

BOLOGNA - 'Finalmente' sembra dire Vincenzo Italiano . Finalmente che? Spiega il tecnico viola dopo il 3 a 2 al Bologna : 'Finalmente ci siamo, una bella vittoria questa.fuori casa dove, se si eccettua Venezia, avremmo di gran lunga meritato di più. Oggi abbiamo fatto molta rotazione, messo in campo tanta personalità. Sono felicissimo per il primo gol di ...Commenta per primo Laci punta tantissimo, tanto che ha preso decisioni importanti su entrambi in estate: Sottil è stato controriscattato dal Cagliari e poi rinnovato fino al 2026, Callejon è stato trattenuto ...Le bianconere di Montemurro travolgono il Milan e chiudono il girone d'andata a punteggio pieno, 3-2 delle giallorosse alla Lazio nella prima sfida in rosa della Capitale, 1-1 tra Empoli e Fiorentina ...