Fiorentina, Italiano: «Non montiamoci la testa. Coppa Italia da onorare» (Di martedì 14 dicembre 2021) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Benevento. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali viola. PIEDI PER TERRA – «Come non ci si monta la testa? In modo naturale perché non abbiamo fatto niente, abbiamo solo fatto tre risultati importanti che volevamo, soprattutto dopo la sconfitta di Empoli che brucia ancora nonostante i successi. Abbiamo reagito bene, sappiamo che è lunga e difficile, domani dobbiamo onorare la Coppa Italia, poi le ultime di campionato dove ...

