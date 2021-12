Fiorentina | Italiano | “Benevento da temere | ma vogliamo passare il turno”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) Vincenzoha presentatoin conferenza stampa. Il tecnico della compagine viola ha analizzato le difficoltà specifiche del confronto con i campani, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Nel dettaglio,ha menzionato la volontà diildei toscani, così come di farsi valere generalmente in ogni competizione: “Quella contro ilè una partita da onorare, valida per una competizione ufficiale dove teniamo a ben figurare. Ci teniamo a continuare con la striscia di risultati positivi.ile cercheremo di fare il possibile. Affrontiamo una squadra che lotterà sicuramente per la vittoria del campionato di B, un gruppo che ...