Fiorentina, i convocati di Italiano per la Coppa Italia: non c'è Saponara (Di martedì 14 dicembre 2021) Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di Coppa Italia di domani contro il Benevento La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani contro il Benevento per la Coppa Italia. Non c'è Saponara non al meglio è out per precauzione. Presente anche il Primavera Bianco. La lista completa: Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano Difensori: Biraghi, Igor, Quarta, Milenkovic, Odiozola, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bianco, Benassi, Bonaventura, Callejon, Duncan, Maleh, Gonzalez, Pulgar, Sottil, Torreira Attaccanti: Kokorin, Munteanu, Vlahovic L'articolo proviene da Calcio News 24.

