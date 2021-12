Fiorentina-Benevento (coppa Italia, 15 dicembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 14 dicembre 2021) La Fiorentina di Italiano finora al Franchi è stata quasi sempre impeccabile e nel secondo impegno stagionale dei viola in coppa Italia l’avversario sembra abbordabile anche se in serie B il Benevento fa sul serio e si candida per una nuova promozione. I viola nella prima parte di stagione sono in zona Europa League e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 dicembre 2021) Ladino finora al Franchi è stata quasi sempre impeccabile e nel secondo impegno stagionale dei viola inl’avversario sembra abbordabile anche se in serie B ilfa sul serio e si candida per una nuova promozione. I viola nella prima parte di stagione sono in zona Europa League e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Fiorentina-Benevento (coppa Italia, 15 dicembre ore 21:00): formazioni, - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento - Vitojumped : @saulniggez @ClaudioR2__ @it_inter No 1 assist vs fiorentina 1 gol e 1 assist vs benevento 1 assist vs torino 2 go… - TweetinMichelle : RT @anteprima24: ** #Fiorentina-##Benevento, per i bookmaker #Pronostico chiuso ** - anteprima24 : ** #Fiorentina-##Benevento, per i bookmaker #Pronostico chiuso ** -