Fiordaliso | chi sono i figli Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli | “Sono diversissimi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) . Tra carriera e vita privata,si è raccontata senza filtri a Oggi è un altro giorno. La cantante ha ricordato la gravidanza a 15 anni del: «E’ stato bellissimo,molto felice. Più che brava a portare avanti la gravidanza,stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare, vedeva i delfini. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mioo, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa».ha poi parlato di Paolino: «E’ bellissimo, è un regista, sta dall’altra parte della telecamera». La cantante ha poi ...