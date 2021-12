Finalmente Meloni ammette che il centrodestra non può eleggere da solo il Presidente della Repubblica

(Di martedì 14 dicembre 2021) Rivendica il peso delin vista dell’elezione del, rilancia la linea del partito su un “Patriota” al Quirinale, mache – da sola – la coalizione con la Lega e Forza Italia “non ha i numeri” peril nuovo Capo dello Stato. In un’intervista a Corriere Tv, la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaridimensiona le dichiarazioni roboanti fatte fino a qualche giorno fa da palco di Atreju a Roma. Ilpuò mostrare i muscoli quanto vuole, ma la matematica non si trasforma in un’opinione: la coalizione, considerando che il Parlamento si riunisce in seduta comune e viene integrato da tre delegati inviati da ogni regione (unodalla Valle d’Aosta), vanta circa 440 voti: ...

Advertising

neXtquotidiano : La matematica non è un'opinione Finalmente #Meloni ammette che il centrodestra non può eleggere da solo il… - GiovanniZimott2 : RT @Nonha_stata: Giorgia Meloni “È finita la pacchia” Ha finalmente trovato un lavoro? - giorgio22661989 : RT @Nonha_stata: Giorgia Meloni “È finita la pacchia” Ha finalmente trovato un lavoro? - thisgoatgoesmeh : RT @Nonha_stata: Giorgia Meloni “È finita la pacchia” Ha finalmente trovato un lavoro? - essereminimal : Meloni senza offesa dovevi svegliarti prima, noi ci siamo arrivati prima di te. -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Meloni

ilGiornale.it

di Marco Cremonesi e Paola Di Caro L'ex premier vuole provarci fino all'ultimo.fredda sulle mosse del leghista "Pacificare". "Svelenire". "Sminare". Sono alcune delle ...non divisivo,...osserva che "ci sono nomi che girano che per noi non andrebbero bene" e ribadisce che "è ora di ragionaredi un presidente che non venga dalla sinistra. È presto, c'è la manovra, ma ...L’intervista sarà poi pubblicata sulle pagine del Corriere in edicola domani, mercoledì. «Noi vogliamo un capo dello Stato che fa gli interessi della Nazione e non del Pd. L’intervista sarà poi pubbli ...Il 54% della spesa pubblica, pari a 510 miliardi, copre pensioni, assistenza, sanità e sostegno al reddito. Come fanno i partiti a chiedere nuovi bonus?