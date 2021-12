Filippine | Duterte ritira candidatura elezioni Senato

Advertising

Radio1Rai : ??Filippine Il Presidente uscente #Duterte ha ritirato la sua candidatura alle elezioni parlamentari dell’anno pross… - nickbluebox : RT @Blowjoint: 'Se si dovesse dimostrare che l'omicidio di Malabanan è collegato al suo lavoro, sarebbe il 22esimo giornalista ucciso nelle… - banjod : RT @Blowjoint: 'Se si dovesse dimostrare che l'omicidio di Malabanan è collegato al suo lavoro, sarebbe il 22esimo giornalista ucciso nelle… - Blowjoint : 'Se si dovesse dimostrare che l'omicidio di Malabanan è collegato al suo lavoro, sarebbe il 22esimo giornalista ucc… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine Duterte

ANSA Nuova Europa

Il presidente uscente delle, Rodrigo, ha ritirato oggi la sua candidatura alle elezioni parlamentari dell'anno prossimo per il rinnovo del Senato. Lo ha reso noto l'ufficio della Commissione per le elezioni. ...Il discorso della giornalista filippina minacciata daalla consegna del premio Nobel per la pace a Oslo: "Un sistema aziendale pensato solo per guadagnare sta avendo in tempo reale conseguenze distatrose in Paesi come il mio, il Myanmar, l'India, ...Il presidente uscente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha ritirato oggi la sua candidatura alle elezioni parlamentari dell'anno prossimo per il rinnovo del Senato. Lo ha reso noto l'ufficio della Com ...Più che l’esclusione di Cina e Russia, certi inviti al Summit Usa (Polonia, Brasile...) riflettono la politica americana e non i veri valori democratici ...