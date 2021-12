Figliuolo nominato responsabile Comando operativo vertice interforze (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo a comandante del Comando operativo di vertice interforze. E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso da palazzo Chigi al termine della riunione di governo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, hail generale Francesco Paoloa comandante deldi. E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso da palazzo Chigi al termine della riunione di governo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

