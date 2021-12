Fico | legistalura prosegua fino al 2023

(Di martedì 14 dicembre 2021) "Non entro nel dibattito sui nomi, mi preme dire anche se non tutti sono d'accordo, che io svincolerei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica. A prescidere da tutto, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fico legistalura

Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, nel tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, a Montecitorio. . 14 dicembre 2021Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, nel tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, a Montecitorio. . 14 dicembre 2021Il presidente della Camera, Roberto Fico ha annunciato che la data del voto per il presidente della Repubblica la dirà nella lettera per la convocazione del Parlamento in seduta comune, che sarà invia ...Roma, 14 dic Sulla legge elettorale "ci sono varie proposte in commissione, i partiti vedranno se ci sarà o meno la possibilità o la voglia di cambiarla. Però, ...