Fiaccolata del Lussari e Coppa Europa 2022

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’Unione Sportiva Camporosso A.D. è da molti decenni il punto di riferimento per gli eventi internazionali della montagna nella regione Friuli Venezia Giulia. Nonostante la complessità organizzativa dettata dal momento storico che stiamo vivendo, sono confermati, con entusiasmo, i due eventi di punta del calendario invernale: ladeldi Sci Alpino. La– la più lunga in costume tradizionale delle Alpi- è alla sua 49° Edizione e rappresenta un autentico vanto per le montagne del tarvisiano: più di 250 sono i fiaccolatori storici che il primo gennaio sfidano il freddo e il buio e scendono con le fiaccole costruite dagli artigiani fiaccolatori di Camporosso lungo la pista Di Prampero. La fila di sciatori disegna l’oramai noto serpentone a forma di albero di ...

A Tarvisio torna la Fiaccolata del Lussari e Coppa Europa Sci Alpino. Nonostante il momento difficile provocato dalla pandemia, l'Unione sportiva Camporosso conferma con entusiasmo i due eventi di punta del calendario invernale. L'Unione Sportiva Camporosso A.D. è da molti decenni il punto di riferimento per gli eventi internazionali della montagna nella regione Friuli ...