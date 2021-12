Festival di Sanremo, la notizia improvvisa annunciata dallo stesso Amadeus: “Ha il Covid, salta tutto” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Elisa è risultata positiva al Covid (ma sta bene, ci ha rassicurati lei stessa sui suoi social) e quindi non potrà essere presente domani sera sul palco di Sanremo Giovani per l'attesissima finale. Si collegherà però via Skype da casa, presenziando almeno virtualmente all’evento. A rivelare la diagnosi è stato Amadeus durante la conferenza stampa che si è tenuta poche ore fa. Nel frattempo la cantante ha voluto rassicurare i fan circa il suo stato di salute, pubblicando nelle Instagram Stories messaggi in cui dice di stare bene. “Purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid. Per fortuna stiamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera”, ha scritto Elisa sui propri social network. La sua positività la rende fuori dei giochi per quanto riguarda la finale di domani sera, dunque non la vedremo assieme al resto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Elisa è risultata positiva al(ma sta bene, ci ha rassicurati lei stessa sui suoi social) e quindi non potrà essere presente domani sera sul palco diGiovani per l'attesissima finale. Si collegherà però via Skype da casa, presenziando almeno virtualmente all’evento. A rivelare la diagnosi è statodurante la conferenza stampa che si è tenuta poche ore fa. Nel frattempo la cantante ha voluto rassicurare i fan circa il suo stato di salute, pubblicando nelle Instagram Stories messaggi in cui dice di stare bene. “Purtroppo abbiamo preso tutti quanti il. Per fortuna stiamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera”, ha scritto Elisa sui propri social network. La sua positività la rende fuori dei giochi per quanto riguarda la finale di domani sera, dunque non la vedremo assieme al resto ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022 L'annuncio di Amadeus, i big a Sanremo saranno 25 e non 22 - welikeduel : Chi vincerà il prossimo Festival di #Sanremo per Marco Mengoni? #propagandalive #marcomengoni @mengonimarco - WARNERMUSICIT : Congratulazioni a @FabrizioMoroOff che sarà in gara alla 72° edizione del Festival Di Sanremo! ???? ? Bentornato in f… - finelinesg : oggi sangiovanni annuncia la sua canzone per il suo primo festival di sanremo come stiamo ???????????????? - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: “Convinsi @RamazzottiEros a non lasciare il Festival” @Fiordaliso_ a #OggièUnAltroGiorno #Sanremo #MarcoArmani @serena… -