Ferrara e i fratelli Cannavaro raccolgono fondi per Napoli e puntano sugli azzurri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Il campionato in Italia lo ritengo molto equilibrato. C’è poca distanza in classifica tra le prime quattro, dunque sarà possibile giocarsi il tutto per tutto anche per il. Esistono momenti difficili, era impensabile vincere tutte le gare, in azzurro c’è chi è entrato prima e chi dopo in condizione, e poi ci sono gli infortuni. L’importante è non farsi alibi e lottare fino alla fine“. Così Cirocommenta il su e giù delche è quarto in campionato dopo un momento difficile seguito a una partenza fortissima. L’ex difensore ha celebrato acon la Fondazioneun grande evento solidale per sostenere un progetto sociale green con l’acquisto di attrezzature ludico-sportive per il parco Ciaravolo ...