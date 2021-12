Femminicidio di Jenny Cantarero: il presunto killer si sarebbe suicidato (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo 4 giorni dall'omicidio di Jenny Cantarero, avvenuto quindi il 10 dicembre scorso, è stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo 4 giorni dall'omicidio di, avvenuto quindi il 10 dicembre scorso, è stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la… - Angela11215675 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del #femminicidio… - interrisnews : Tragica conclusone in merito al #femminicidio della giovane #Jenny #Cantarero #14dicembre #donne #violenza - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la… - globalistIT : -