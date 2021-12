Femminicidio a Misterbianco: trovato l’assassino di Jenny Cantarero. Si è ucciso in un casolare (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato trovato morto in un casolare abbandonato del Villaggio “Campo di mare” a Vaccarizzo, zona marinara alla periferia di Catania, il presunto assassino di Giovanna “Jenny” Cantarero, la donna di 27 anni uccisa a colpi di pistola venerdì sera a Misterbianco. L’ipotesi è che l’uomo, dopo il folle gesto, si sia suicidato. Sul posto sono a lavoro i carabinieri del comando provinciale di Catania. Il 30enne, sposato, era impiegato in un centro scommesse in un paese della provincia etnea e aveva frequentazioni in ambienti criminali. Di lui non si avevano notizie dalla sera del Femminicidio. Sebastiano Spampinato, 30 anni, lavorava in un centro scommesse dell’hinterland etneo ed avrebbe avuto una “relazione burrascosa” con la vittima. LEGGI ANCHE Agguato a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) È statomorto in unabbandonato del Villaggio “Campo di mare” a Vaccarizzo, zona marinara alla periferia di Catania, il presunto assassino di Giovanna “, la donna di 27 anni uccisa a colpi di pistola venerdì sera a. L’ipotesi è che l’uomo, dopo il folle gesto, si sia suicidato. Sul posto sono a lavoro i carabinieri del comando provinciale di Catania. Il 30enne, sposato, era impiegato in un centro scommesse in un paese della provincia etnea e aveva frequentazioni in ambienti criminali. Di lui non si avevano notizie dalla sera del. Sebastiano Spampinato, 30 anni, lavorava in un centro scommesse dell’hinterland etneo ed avrebbe avuto una “relazione burrascosa” con la vittima. LEGGI ANCHE Agguato a ...

Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantare… - SecolodItalia1 : Femminicidio a Misterbianco: trovato l’assassino di Jenny Cantarero. Si è ucciso in un casolare… - annamariamoscar : Farlo prima di aver ucciso questa ragazza no? Io mi metto nei panni della moglie e ora sarà lei a pagarne le conseg… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la… - FarodiRoma : Il femminicidio di Misterbianco. Vittima la mamma più buona del mondo (M.A. Goni) -