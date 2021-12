Famoso integratore alimentare ritirato dal mercato | contiene ossido di etilene

(Di martedì 14 dicembre 2021) Undi un marchio italiano moltoè statodalper la presenza didi. Integratori alimentari ritirati dal commercio (Pixabay)Esselunga, Coop e Bennet hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti dell’Acutil Donna a marchio Angelini per la “presunta presenza didiall’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto” indicati. L’richiamato è stato prodotto per Angelini Pharma Spa. Angelini ha consigliato a chi è in possesso di confezioni dell’con i numeri di lotto segnalati di ...

Ultime Notizie dalla rete : Famoso integratore

Vesuvius.it

... l'naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO Natale è alle porte e ... Parliamo, in particolare, delMontgomery e del pratico Pea coat . Entrambi legati ad ambienti "......La pianta di Amla non viene usata solo per produrre ilolio, ma viene anche fatta essiccare per ottenere una polvere impiegata sia nella produzione di prodotti cosmetici che come...Quel che è certo è che esiste una connessione speciale tra la chioma e la sua 'padrona'. OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI I ...