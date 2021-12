Fabrizio Corona torna in tv e parla di Ilary Blasi: “A 16 anni veniva con sua madre e mi portava sue foto nuda” (Di martedì 14 dicembre 2021) Se c’è un ospite che di certo ‘non si risparmia’ quando si tratta di parlare di sé o di personaggi del mondo dello spettacolo, quello è Fabrizio Corona. Così nella sua ospitata in tv su Canale 21 ha detto di tutto. Peppe Iodice, il conduttore, ha esordito con un (profetico?) “mi farei litigare proprio con tutti“, ma l’ex re dei paparazzi non si è frenato: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Se c’è un ospite che di certo ‘non si risparmia’ quando si tratta dire di sé o di personaggi del mondo dello spettacolo, quello è. Così nella sua ospitata in tv su Canale 21 ha detto di tutto. Peppe Iodice, il conduttore, ha esordito con un (profetico?) “mi farei litigare proprio con tutti“, ma l’ex re dei paparazzi non si è frenato: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore.? A 16con suache miil ...

