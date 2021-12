Fabrizio Corona parla di Ilary Blasi: «La madre mi portava le sue foto nuda» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fabrizio Corona e Ilary Blasi hanno avuto uno scontro diretto qualche anno fa durante una vecchia edizione del Grande Fratello Vip. Oggi l’ex Re dei Paparazzi è tornato a parlare della Signora Totti svelando dei dettagli molto privati della conduttrice, ma cosa ha detto? Leggi anche: Ilary Blasi si racconta: «Sono un po’ cinica anche… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021)hanno avuto uno scontro diretto qualche anno fa durante una vecchia edizione del Grande Fratello Vip. Oggi l’ex Re dei Paparazzi è tornato are della Signora Totti svelando dei dettagli molto privati della conduttrice, ma cosa ha detto? Leggi anche:si racconta: «Sono un po’ cinica anche… L'articolo proviene da City Roma News.

infoitcultura : Fabrizio Corona, nuova frecciata in tv a Ilary Blasi: «La madre mi portava le sue foto nuda» - infoitcultura : Fabrizio Corona, nuova frecciatina in tv a Ilary Blasi: “La madre mi portava le sue foto senza veli” - infoitcultura : Fabrizio Corona su Ilary Blasi: 'A 16 anni mi portava le foto di nudo' - infoitcultura : Ilary Blasi, Belen, Gregoraci: Fabrizio Corona ne ha per tutte - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, bomba sporca di Fabrizio Corona: 'L'ho fatta fidanzare io con lui', fino a dove si spinge -