Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi | racconta di foto di nudo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Continua la guerra traed è l’ex re dei paparazzi chela conduttricendo delledidi quando aveva 16 anni.è tornato in tv ma la notizia non è questa, è in tutto quello che ha detto. Dai grandi amori a Lele Mora ma è ache riserva l’attacco. Ospite del Peppy Night Fest, lo show che Peppe Iodice conduce su Canale 21,inizia subito con la polemica poi si lascia andare ad un quasi spogliarello orgoglioso della sua forma fisica a 50 anni.mette subito in chiaro che lui a differenza degli altri conosce davvero i personaggi dello spettacolo, chiunque. “Io so ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Il fotografo dei VIP torna a parlare della conduttrice, neanche a dirlo non in termini esattamente onorevolitorna a parlare in termini non esattamente accomodanti (ma quando mai lo è stato, d'altra parte?) di Ilary Blasi. Nelle scorse ore l'ex compagno di Nina Moric ha avuto modo di parlare ...C'èdietro al fidanzamento di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore . Lo rivela lo stesso ex re dei paparazzi, intervistato da Peppe Iodice al Peppy Night Fest , su Canale 21. Il gran ...Continua la guerra tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ed è l’ex re dei paparazzi che attacca la conduttrice raccontando delle foto di nudo di quando aveva 16 anni. Corona è tornato in tv ma la notizia ...Fabrizio Corona Ilary Blasi: l'ex re dei paparazzi torna sul piccolo schermo col Peppe Night Fest e non risparmia una frecciatina alla ...