F1, Test Abu Dhabi 2021: miglior tempo di Nyck de Vries, Leclerc prova le nuove gomme Pirelli, 124 giri di Verstappen (Di martedì 14 dicembre 2021) Va in archivio la prima giornata di Test per la F1 ad Abu Dhabi: si inizia già a pensare alla stagione 2022 con i piloti in pista che hanno provato le gomme da 18 pollici che verranno utilizzate nella prossima stagione. Non c’è una gran ricerca del tempo, ma sono effettuati moltissimi giri per raccogliere dati. Il miglior crono di giornata, comunque, lo fa segnare il giovane della Mercedes Nyck de Vries, primo in 1’23?194, che chiude davanti a Liam Lawson, secondo sull’AlphaTauri, ed Oscar Piastri, terzo con l’Alpine. Per il campione del mondo Max Verstappen 124 giri ma terzultimo crono. Con la Ferrari girano Antonio Fuoco, autore di ben 142 tornate (è il pilota che accumula il maggior numero di ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Va in archivio la prima giornata diper la F1 ad Abu: si inizia già a pensare alla stagione 2022 con i piloti in pista che hannoto leda 18 pollici che verranno utilizzate nella prossima stagione. Non c’è una gran ricerca del, ma sono effettuati moltissimiper raccogliere dati. Ilcrono di giornata, comunque, lo fa segnare il giovane della Mercedesde, primo in 1’23?194, che chiude davanti a Liam Lawson, secondo sull’AlphaTauri, ed Oscar Piastri, terzo con l’Alpine. Per il campione del mondo Max124ma terzultimo crono. Con la Ferrari girano Antonio Fuoco, autore di ben 142 tornate (è il pilota che accumula il maggior numero di ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Verstappen in pista nei test di Abu Dhabi: prima uscita da campione. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, test di Abu Dhabi: la prima giornata in FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, test invernali 2021-2022 ad Abu Dhabi: i risultati in diretta live #SkyMotori #F1 #Formula1 - OA_Sport : Prove tecniche di 2022 - Gazzetta_it : O'Ward 'sconvolto' dalla McLaren nei test di Abu Dhabi: 'Mai visto nulla di simile: mi si staccava la testa...' #F1 -