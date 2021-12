F1: Max Verstappen vende la sua Honda per beneficenza (Di martedì 14 dicembre 2021) È l’uomo del momento. Il capolavoro di Abu Dhabi l’ha lanciato ovviamente in una nuova dimensione: Max Verstappen si è laureato, all’ultimo giro, campione del mondo di Formula 1 e ora ha tutto il pubblico con gli occhi puntati. L’olandese ieri ha messo all’asta la sua work car, una Honda Civic Type R, per beneficenza tramite carnext.com, una delle principali piattaforme per la vendita online di vetture usate. L’obiettivo è sostenere la ricerca per le lesioni del midollo spinale con Wings for Life, al quale andrà tutto il ricavato della vendita, che è fissato a 33.333 euro, il numero 33 che Verstappen ha stampato sulla sua monoposto. Le parole del pilota Red Bull: “Sono molto contento che la mia auto contribuisca a una buona causa come quella sostenuta da Wings for Life e mi sono affidato a CarNext per essere sicuro che ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) È l’uomo del momento. Il capolavoro di Abu Dhabi l’ha lanciato ovviamente in una nuova dimensione: Maxsi è laureato, all’ultimo giro, campione del mondo di Formula 1 e ora ha tutto il pubblico con gli occhi puntati. L’olandese ieri ha messo all’asta la sua work car, unaCivic Type R, pertramite carnext.com, una delle principali piattaforme per la vendita online di vetture usate. L’obiettivo è sostenere la ricerca per le lesioni del midollo spinale con Wings for Life, al quale andrà tutto il ricavato della vendita, che è fissato a 33.333 euro, il numero 33 cheha stampato sulla sua monoposto. Le parole del pilota Red Bull: “Sono molto contento che la mia auto contribuisca a una buona causa come quella sostenuta da Wings for Life e mi sono affidato a CarNext per essere sicuro che ...

