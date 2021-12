F1 | Max Verstappen confessa | “Toto Wolff mi ha scritto che ho meritato di vincere” Non ci sarà ricorso?

Leggi su oasport

(Di martedì 14 dicembre 2021) Maxsta festeggiando la conquista del titolo iridato. L’olandese si è laureato Campione del Mondo di F1 al termine del rocambolesco GP di Abu Dhabi 2021, superando Lewis Hamilton all’ultimo giro in un duello epico. La corsa ha poi avuto una lunga coda col doppio reclamo della Mercedes per quanto successo in regime di safety car, ma entrambe le proteste sono state respinte dai commissari ed è stato ufficializzato l’ordine di arrivo. La scuderia anglo-tedesca ha tempo fino a giovedì sera per ricorrere in appello e si attende una decisione ufficiale da parte del sodalizio guidato dal team principal. Max, che ha trionfato per la prima volta in carriera, hato che Tottogli ha inviato un messaggio. L’alfiere della Red Bull lo ha puntualizzato ...