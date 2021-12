F1 | l’Honda Civic di Verstappen all’asta per beneficenza

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) C’è una ‘work car’ di prestigio in più su CarNext, uno dei principali marketplace online B2C e B2B di auto usate in Europa. La piattaforma annuncia che il campione del mondo di Formula Uno Maxvenderà la sua HondaType R su CarNext.com. L’auto sarà in vendita il 23 dicembre per 33.333 euro e il ricavato andrà all’ente diselezionato da CarNext, Wings for Life di RedBull, che sostiene le cure per lesioni del midollo spinale e per la paraplegia. L’iniziativa seguirà la regola del “primo arrivato-primo servito” e CarNext consegnerà direttamente a casa del fortunato clientedel campione del mondo, controllata e completamente ricondizionata prima della vendita, in linea con gli standard applicati a tutti i veicoli commercializzati dalla piattaforma. A proposito della speciale attività, ...