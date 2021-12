Expo 2030 | Di Maio presenta la candidatura di Roma

(Di martedì 14 dicembre 2021) "A 15 anni daMilano, il governo italiano, in partnership con il Comune di, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo insieme,oggi la suaper ospitare l'...

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, nel presentare la candidatura di Roma ad ospitare l'delall'Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie). Negli ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio presentando la candidatura di Roma all'. 'La nostra idea di città è inclusiva e policentrica, offrendo le stesse opportunità e accesso ai ...A 15 anni da Expo Milano, il Governo italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo ...Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Gli sforzi dell'amministrazione cittadina e del governo nell'attuazione del piano Next Generation Eu e nella preparazione del ...