Ex insegnante uccisa nel Bolognese, arrestato sospettato (Di martedì 14 dicembre 2021) commenta I carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Natalia Chinni , la 72enne insegnante in pensione trovata morta il 29 ottobre nella sua casa di Santa Maria Villiana di

Ultime Notizie dalla rete : insegnante uccisa Ex insegnante uccisa nel Bolognese, arrestato il sospettato: è il cugino ... la 72enne insegnante in pensione trovata morta il 29 ottobre nella sua casa di Santa Maria Villiana di Gaggio Montano. La donna è stata uccisa con un fucile calibro 12. L'uomo fermato è il cugino di ...

Bologna, ex insegnante uccisa in casa a colpi di fucile: arrestato un vicino I carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del presunto autore dell'omicidio ...

