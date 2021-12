“Evitate viaggi in Italia”. Così gli Usa ci inseriscono nella lista nera (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – Altro che reciprocità e nazione amica, gli Stati Uniti ci infilano arbitrariamente nella lista nera delle destinazioni a rischio per via della pandemia da Covid. “Evitate di andare in Italia”, poiché il livello di allarme risulta “molto alto”. E’ quanto si legge in un avviso pubblicato sul sito dei Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie). Così le autorità sanitarie federali invitano i cittadini Usa ad evitare viaggi in Italia, che pongono a un livello di allarme “4”, ovvero il più alto. Così gli Usa inseriscono l’Italia nella lista nera “Se dovete viaggiare in Italia, assicuratevi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – Altro che reciprocità e nazione amica, gli Stati Uniti ci infilano arbitrariamentedelle destinazioni a rischio per via della pandemia da Covid. “di andare in”, poiché il livello di allarme risulta “molto alto”. E’ quanto si legge in un avviso pubblicato sul sito dei Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie).le autorità sanitarie federali invitano i cittadini Usa ad evitarein, che pongono a un livello di allarme “4”, ovvero il più alto.gli Usal’“Se doveteare in, assicuratevi ...

